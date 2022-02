Lineapelle, la chiusura: speranza per la vera ripartenza

Torna il consueto appuntamento con Lineapelle 2022. Un'edizione particolare, dopo la bufera Keu dello scorso anno e la fine delle restrizioni Covid che hanno permesso un ritorno totale in presenza a Fiera Milano Rho. L'invasione dell'Ucraina ha complicato il quadro internazionale.

Sono intervenuti Sandro Santoni della conceria Carasco, Andrea Federici della Stahl, Mirko Cara della Conceria Cara, Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio, Roberto Lupi delle Concerie Bcn, Sabrina Frontini della Icec, Luca Boltri, Vice direttore Unic, e Fulvia Bacchi, direttore Unic.



I filmati sono a cura della Easy News Press Agency di Maurizio Zini. I 3 giorni di interviste saranno poi 'condensati' in uno speciale televisivo sui canali Sky e tv sat 839 e 813 e su Italianissima Tv al canale 123 della smart tv in HBBTV (si accede dal tasto rosso). Lo speciale sarà in onda sabato 26 marzo dalle 20 alle 21 e in replica domenica 27 marzo dalle 20 alle 21.