Marzo delle donne a Pisa, iniziative al Centro Senologico dell'Aoup

Sabato 5 marzo, dalle 8.30 alle 13, il Centro Senologico dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa diretto dalla professoressa Manuela Roncella, in accordo con l’Unità operativa di Medicina preventiva diretta dal dottor Giovanni Guglielmi, ospiterà la prima delle iniziative programmate per marzo, mese della donna, con titolo “Prevenzione e non solo…”.

L’iniziativa, dedicata alle dipendenti Aoup nella fascia d’età compresa dai 40 ai 50 anni (fuori dallo screening e da altri percorsi), nasce da un’idea della dottoressa Maria Cristina Cossu, responsabile della Sezione dipartimentale di Senologia radiologica, parte integrante del Centro, e vuole rappresentare una speranza di imminente ritorno “alla normalità” dopo il periodo pandemico che ha influito anche sulla prevenzione.

Due sono le attività fondamentali che verranno sviluppate: un momento informativo sugli esami di prevenzione senologica più adeguati, secondo le linee guida, basati su fasce di età e personalizzazione, che saranno illustrati dalla professoressa Roncella in collaborazione con i chirurghi del Centro; visite ed esami strumentali quali mammografia ed eventualmente ecografia con la dottoressa Cossu e i medici radiologi della Sezione dipartimentale.

Ad arricchire il percorso si aggiunge una valutazione preventiva ginecologica con informazione e pap-test che verrà contestualmente eseguito nel poliambulatorio adiacente “Mercato dei Fiori” a cura della dottoressa Federica Pancetti, dirigente delle professioni ostetriche.

Interverrà inoltre la dottoressa Valeria Camilleri, psiconcologa del Centro Senologico, che completerà la giornata con alcune riflessioni sugli aspetti emotivi legati alla prevenzione, in particolare durante la pandemia.

Saranno presenti anche le volontarie dell’Associazione senologica internazionale, sempre al fianco delle donne con il loro supporto.

Per le prenotazioni inviare le richieste al numero di fax della Senologia 050.992495 a partire dal 28 febbraio al 2 marzo compreso, precisando dati anagrafici, contatto telefonico, data della precedente mammografia e del pap test ed eventuali fattori di rischio. Tra le prime che chiameranno verranno selezionate 15 donne con i requisiti adeguati per la prima giornata. Se l’iniziativa avrà successo potrà essere ripetuta.

