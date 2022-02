Masetti telefona agli ucraini di Montelupo: "Pronti a aiutarli"

Sono trentadue le persone che vivono a Montelupo Fiorentino e provengono dalle regioni della guerra che si sta combattendo tra Ucraina e Russia. Il sindaco Paolo Masetti le ha contattato una a una.

Tutti hanno ovviamente espresso preoccupazione e molti di loro hanno figli, genitori, fratelli che abitano nelle zone del conflitto; in tanti hanno abbandonato le case e stanno cercando di passare la frontiera.

«In un momento in cui la sensazione di impotenza è forte davanti a quanto sta accadendo a livello internazionale, mi è sembrato giusto pensare anche ai cittadini di Montelupo che vivono ore di apprensione proprio perché provengono dalle zone di guerra e in quelle zone hanno ancora familiari e amici. Una telefonata per esprimere loro la vicinanza e la disponibilità dell'amministrazione ad aiutarli in caso di necessità», spiega il sindaco Masetti.