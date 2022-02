Montespertoli dedicherà lo stadio a Marco Marconcini

Lo stadio comunale di Montespertoli sarà dedicato a Marco Marconcini. La giunta di Montespertoli ha completato l'iter e deliberato l'intitolazione, per la cerimonia serve solo l'ok della Prefettura di Firenze.

A renderlo noto è il sindaco Alessio Mugnaini: "Marco ha rappresentato per tanto tempo la parte migliore del nostro sport, una parte fatta di passione, volontariato e amore per il nostro paese e per la nostra squadra di calcio. Era una cosa giusta da fare perché Marco ci ha lasciato troppo presto e ringrazio gli amici dell’A.S.D. Montespertoli per aver fatto la richiesta e averla sostenuta. A Silvia, Lorenzo e Ale un grande abbraccio e un grazie per aver accettato questa dedica. Montespertoli non scorderà mai l’esempio di Marco".

Marconcini è stato una figura storica del calcio montespertolese. Dapprima calciatore, è stato dirigente e vice presidente del Montespertoli. Nel luglio 2021 è venuto a mancare a 62 anni.