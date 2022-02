Muore giovane colpito dal treno alla stazione di Carrara-Avenza

Allertato anche l'elisoccorso per un giovane investito da un treno in transito nei pressi della stazione di Carrara-Avenza, ma non c'è stato niente da fare per lui. Il giovane è stato colpito dal convogio poco prima di mezzogiorno e mezzo di oggi. La salma è stata recuperata dai binari, sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia ferroviaria e autorità giudiziaria competente che dovrà stabilire la dinamica dell'incidente.

Come preveidibile, l'incidente si è ripercosso con disagi al traffico ferroviario verificatisi sulla linea Pisa-La Spezia. Trenitalia fa sapere che è ancora "in atto la riprogrammazione del servizio".