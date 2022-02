Premio Ceppo e Festival del Giallo assieme, si parla di Pasolini

La 66 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo 2022, il primo premio italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, si svolgerà a Pistoia dal 3 marzo al 12 maggio 2022. Numerose come ogni anno sono le iniziative che compongono il programma, reso possibile grazie al patrocinio del MIBAC, alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana (Festa della Toscana) e del Comune di Pistoia, al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Chianti Banca, con il contributo di Berni Pistoia Ceramica, Giorgio Tesi Group, Associazione Amici di Leone Piccioni.

Dichiarazione di Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore artistico del Premio Internazionale Ceppo: “Da questa edizione il Premio Internazionale Ceppo, che ha avuto in collaborazione col Festival “L’anno che verrà” e la Scuola Holden di Torino un’anticipazione a ottobre 2021 con Georgi Gospodinov (Premio Ceppo Internazionale Racconto) che subito dopo ha vinto il Premio Strega Europeo, si svolge sotto l’egida della sigla “Pistoia Città che Legge”, grazie alla cooperazione con il Comune di Pistoia e la Biblioteca San Giorgio. Ma il Premio Ceppo è anche in collaborazione con il Festival del Giallo Pistoia, per il primo evento del “Dialogo su Pasolini” con l’auspicio di una lunga e proficua collaborazione”.

Il Premio Internazionale Ceppo e il Festival del Giallo sono per la prima volta insieme, con l’anteprima 2022 dei due rispettivi eventi letterari, alla vigilia del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975).

Roberto Carnero e Massimo Lugli dialogano alla Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani, venerdì 4 marzo, ore 16.00-19.00. I due scrittori e saggisti si incontreranno col pubblico a partire dai libri da loro scritti. “Dialogo su Pasolini” è il titolo del pomeriggio. Alla presenza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, interverranno a Pistoia, tra gli altri, Paolo Fabrizio Iacuzzi (Direttore del Premio Ceppo) e Giuseppe Previti (direttore del Festival del Giallo). Sono previsti anche interventi di Maurizio Gori (Festival del Giallo), Filiberto Segatto (Premio Ceppo), Paolo Biagioli (dirigente Liceo Scientifico D’Aosta), Elena Pignolo (dirigente Istituto Professionale Luigi Einaudi). Letture da Pasolini eseguite da “Zona Teatro Libero” (Paolo Nesi, Elisabetta Iozzelli, Giacomo Bardi, Giuseppe Golisano).

Sarà inoltre l’occasione per presentare due progetti educativi su Pasolini e su Pasolini-Bolognini che il Premio Ceppo ha organizzato con le scuole secondarie di secondo grado, che avranno il loro esito a ottobre in una giornata appositamente dedicata a Pasolini, con la premiazione dei migliori studenti con buoni libro della Libreria Lo Spazio Pistoia.

Con capofila l’Istituto Professionale Luigi Einaudi, per il “Premio Ceppo Pasolini e i Giovani”, i ragazzi invieranno delle lettere simboliche a Pasolini sulla loro condizione di giovani oggi, che saranno messe in scena a ottobre a cura di Filiberto Segatto. I ragazzi insieme a Sabina Candela, Luciana Pellegrini e Giacomo Trinci (poeta e critico, Premio Ceppo 2006) leggeranno brani selezionati dalle opere di Pasolini e dialogheranno con Roberto Carnero. Per informazioni: iltempodelceppo@gmail.com

Con capofila il Liceo Scientifico Amedeo di Savoia (insegnante referente Edoarda Scaccia, in collaborazione con il Centro Studi Mauro Bolognini Pistoia) si terrà ad ottobre la seconda edizione del “Premio Ceppo Giovani Bolognini letteratura e vita” (dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno), dedicato al rapporto tra i due amici-registi-coetanei, attraverso la visione di film come Accattone (1961) e di altri girati da Bolognini: La notte brava e Una giornata balorda. Nei mesi di marzo e aprile i ragazzi vedranno i film di Pasolini e leggeranno i libri di Pasolini (Alì dagli occhi azzurri) e di Moravia (Racconti romani e Nuovi racconti romani). Interverranno Filiberto Segatto, Roberto Cadonici e Gabriele Cecconi (direttore artistico del Festival Mauro Bolognini). Per iscrizioni: premioceppobolognini@gmail.com.

Roberto Carnero e Massimo Lugli saranno infatti protagonisti di altri tre incontri, rispettivamente giovedì 3 marzo alle 15 presso il Liceo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di Pistoia, giovedì 3 marzo alle ore 21.15 presso la Sala Soci Coop di Agliana e venerdì 4 marzo alle ore 10 presso l’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia.

L’incontro con i due scrittori servirà ai molti ragazzi aderenti ai due progetti da momento di formazione e preparazione alla lettura, visione e scrittura di elaborati sulla lezione e l’attualità che emerge dall’opera letteraria e filmica di uno dei maggiori intellettuali del nostro tempo.

Fonte: Ufficio stampa