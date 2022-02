Premio Contessa Emilia, Alino Mancini dona due spille con cammeo

Ormai il conto alla rovescia è cominciato. Non manca molto alla serata di consegna del ‘Premio Contessa Emilia’ del primo contest non competitivo ‘Tracce di donne’, nato per promuovere la ricerca di figure femminile empolesi, del passato e del presente, meritevoli di menzione perché costruttrici del bene comune.



Maya Albano, presidente della Commissione Pari Opportunità, commenta: «come commissione pari opportunità siamo molto felici per il risultato del contest e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all'evento dell'8 marzo in cui saranno premiate due donne, una del passato e una del presente, con l'obiettivo di celebrare tutte le donne empolesi di oggi e di ieri, affinché emerga con grande chiarezza che è grazie al talento e al valore delle donne che la città e la società si è costruita e si sta sviluppando».



I due premi consegnati consisteranno in una spilla con cammeo raffigurante l'immagine della Contessa Emilia, realizzata dall'illustratrice empolese Camilla Garofalo, che per l'occasione è stata donata alla città dalla storica gioielleria Alino Mancini di Via Segantini.



Valentina Torrini, assessora alle pari opportunità di Empoli, aggiunge: «ci tengo a ringraziare a nome di tutta l'amministrazione la gioielleria Alino Mancini e l'Illustratrice Camilla Garofalo per queste donazioni importanti ma, soprattutto, tutte le persone che hanno inviato le candidature, mettendo a disposizione della città una grande ricchezza, che lavoreremo affinché diventino patrimonio di tutti».



L’evento si svolgerà martedì 8 marzo 2022, alle 21, al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, su prenotazione da effettuare al numero telefonico 366 9382534, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

Dopo la premiazione, intorno alle 22, i partecipanti potranno brindare tutte e tutti insieme alle donne di ieri e di oggi.

La serata si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti anti contagio ed è quindi richiesto il Green Pass Obbligatorio e l’utilizzo della mascherina FFp2 per tutta la durata dell’evento.