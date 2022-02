Presidio per la pace in centro a Castelfiorentino

Una condanna unanime, senza “se” e senza “ma”, all’aggressione militare da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina. E’ questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ordine del giorno approvato da tutti i gruppi consiliari di Castelfiorentino nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, convocato a suo tempo per discutere di altri temi, ma che non ha mancato di esprimere una posizione netta e senza alcun distinguo in merito all’invasione militare dell’Ucraina ad opera dell’esercito russo, iniziata alle prime ore del mattino.



In particolare, dopo aver preso atto della situazione, e richiamato l’art. 11 della Costituzione (secondo cui l’Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”) il Consiglio ha manifestato “la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa”;



Dopodiché ha formulato la richiesta al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea “di impegnarsi, mantenendo sempre la Pace quale orizzonte unico ed irrinunciabile, in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’ONU deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere”.



Infine, Il Consiglio Comunale ha assunto l’impegno “a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli”.



L’ordine del giorno è stato votato – come si è detto - da tutti i gruppi consiliari: Gruppo Consiliare Partito Democratico, Gruppo Consiliare Noi per Castello - Alessio Falorni, Gruppo Consiliare Cittadini a Sinistra per Alessio Falorni, Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier – Castelfiorentino, Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle.



A questo fine, le associazioni e la società civile di Castelfiorentino hanno promosso in Piazza Gramsci domani pomeriggio (sabato 26 febbraio, ore 18.00) un presidio per manifestare a favore della pace.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa