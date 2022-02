Quindicenne con la pistola giocattolo senza tappo rosso, denunciato

Si è concluso con il sequestro di una pistola giocattolo, fedele riproduzione di una semiautomatica, e la denuncia a piede libero di un ragazzo di 15 anni il rapido intervento in centro cittadino di una pattuglia di finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Siena.

Due soggetti sospetti vestiti di nero, uno dei quali con un cappuccio calzato, che si aggiravano vicino al terminal bus affollato da studenti in uscita dagli istituti scolastici. Uno di questi aveva impugnato verso il basso e lungo la propria gamba una pistola di colore nero mentre parlava con altri giovani. I finanzieri sono intervenuti disarmandolo e fermandolo con il suo compagno.

Entrambi sono stati condotti in caserma e uno degli interessati era già noto alle forze dell’ordine in quanto nel tempo denunciato per detenzione di banconote false e sostanza stupefacente per uso personale.

Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze ha autorrizzato la denuncia di uno dei minori per i reati in materia di armi (art. 4 legge n. 110 del 1975). L’arma è stata sottoposta a sequestro.

La posizione del minore passerà al vaglio del Tribunale dei minorenni di Firenze per il prosieguo giudiziario.