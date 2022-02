Ringraziamenti dell'Asl Centro alla Ceam per il supporto tecnico

Non ci sono solo le soddisfazioni materiali nella vita di un’azienda, non ci sono solo i fatturati ed i profitti.

Accanto a questi che sono ovviamente importanti ci sono infatti anche le gratificazioni morali, le soddisfazioni che si provano nel dare il proprio contributo alla comunità in una fase difficile come la pandemia. E, quando questo sforzo viene riconosciuto, diventa una gioia per tutti.

È quanto accaduto a Ceam Group proprio in questi giorni. L’azienda di via Valdorme ha infatti ricevuto il ringraziamento ufficiale della Asl Toscana Centro per il contributo dato agli ospedali durante la pandemia. Accanto al personale sanitario, infatti, anche quello tecnico ha avuto un ruolo fondamentale nei giorni più difficili della lotta al virus ed ora tutto questo è nero su bianco.

"Anche per noi – ricorda il presidente Simone Campinoti – sono stati giorni difficili. Visto che la tecnologia Ceam è usata in molto ospedali, i nostri uomini hanno lavorato a sostegno di tanti presìdi non solo toscani, con orari assurdi e senza feste. Spesso erano vestiti come palombari e, più di una volta, hanno ricevuto i complimenti dei medici impegnati nei reparti ad altissimo rischio dove erano ricoverati i malati o custoditi i vaccini. Nessuno ci aveva mandato un ringraziamento del genere ed averlo ricevuto dall’azienda sanitaria Toscana centro a firma del direttore generale dottor Paolo Morello non può che fare grande piacere".

"Sono congratulazioni – conclude - che estendo a tutti gli uomini e le donne della nostra azienda e che ci gratificano molto. Il fatto che la nostra tecnologia venga usata anche in ambito sanitario è un qualcosa che consideriamo di primaria importanza, un fiore all’occhiello. Quando c’è bisogno, sul gruppo Ceam si può sempre contare".

Fonte: Ceam Group