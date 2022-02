Ruba Iphone e portafogli e prova a fuggire, arrestato

Un quarantenne è stato arrestato a Firenze per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, di origini tunisine, ha provato a sfuggire dalla polizia che lo aveva fermato per un furto.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 12 di ieri, giovedì 24 febbraio, in piazza dell'Unità Italiana. L'uomo si sarebbe avvicinato a una passante per rubarle l'Iphone dalla tasca, tutto di fronte a un testimone.

Il presunto ladro è stato rintracciato in piazza del Mercato Centrale. Ha provato a sfuggire dai poliziotti e li ha strattonati. Ha gettato a terra un portafogli, risultato rubato pochi minuti prima. In seguito è stato bloccato e arrestato, oltre a esser stato denunciato per i furti. Non sono esclusi ulteriori sviluppi investigativi.