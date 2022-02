Sammontana, lavoratori e lavoratrici: "Ferma condanna alla guerra"

Le lavoratrici ed i lavoratori della Sammontana di Empoli, riuniti in assemblea il giorno 25 febbraio 2022 nell’esprimere ferma condanna per la guerra di aggressione operata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, si preoccupano soprattutto per le ricadute che una prosecuzione del conflitto possa generare in termini di vite umane e di vittime innocenti, oltreché sul piano economico.

Ritengono altresì che l’Europa, sotto l’egida dell’onu, insieme anche ai paesi belligeranti, si adoperino necessariamente per evitare altri spargimenti di sangue ed affinché prevalgano le ragioni del dialogo e del confronto.

Esprimono preoccupazione per il crescente disagio sociale presente in tutti i paesi d’Europa, ed in particolare, delle diseguaglianze che si sono ulteriormente determinate anche per effetto della pandemia.

Esprimono adesione e sostegno a tutte le iniziative di pace che le forze democratiche e sindacali intendano promuovere, in ottica all’impegno di proseguire con nuove ed efficaci iniziative fino all’ottenimento della cessazione delle ostilità.

RSU Sammontana