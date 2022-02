Dieci anni di centro giovani Rock City a Santa Croce

Proprio in questi giorni, il 25 febbraio, il centro giovani Rock City di Santa Croce sull’Arno festeggia i suoi 10 anni di attività.

Il centro, che ha sede in largo Bonetti a Santa Croce sull’Arno, da anni organizza eventi e iniziative come laboratori di fotografia, serigrafia, subacquea e altre attività sportive, laboratori di cosplay e di disegno artistico, cineforum, giornate dedicate ai giochi di ruolo, esposizioni, eventi per lo scambio di vestiti second-hand, attività teatrali, concerti dal vivo. Presso il centro sono stati allestiti una sala prove attrezzata e uno spazio lettura.

Elia Guerrini, presidente del centro, dichiara: “Sono numerosi gli enti e le persone che ci sentiamo in dovere di ringraziare. Un pensiero particolare va al Comune di Santa Croce sull'Arno, che da sempre ci sostiene giorno dopo giorno e che ha creato questo luogo speciale dove dar forma alle nostre idee. Pensiamo anche a tutte le persone che si sono susseguite e che hanno supportato l'associazione nel corso degli anni: alla prima generazione di soci attivi che ha costruito le fondamenta di questa realtà e dei suoi principi validi ancora oggi; alla seconda generazione che ha invece arricchito il nostro bagaglio culturale e che ha fornito le conoscenze necessarie a gestire questo importante spazio creativo. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni con le quali abbiamo collaborato in molteplici progetti culturali, sociali e ludici, spaziando dagli sport all'aperto ai laboratori di elettronica. Ringraziamo infine tutte le ragazze e i ragazzi con i quali abbiamo condiviso momenti di felicità e di crescita: ci auguriamo che voi abbiate appreso da noi quanto noi abbiamo appreso da voi”.

Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull’Arno, commenta questo compleanno: “Faccio le mie sincere congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi del centro giovani Rock City, perché sono riusciti a far vivere una realtà giovanile per molto tempo, rinnovandola e facendola crescere. Non era affatto scontato. Quando un investimento pubblico trova conferme positive nel tempo, la soddisfazione si moltiplica. Auguro al centro altri cento di questi anni!”.

Fonte: Ufficio stampa