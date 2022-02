Schiaffeggiò studente 15enne, insegnante fiorentino a processo

Dovrà rispondere dell'accusa di abuso dei mezzi di correzione e lesioni personali il professore che nel gennaio del 2020 avrebbe colpito con uno schiaffo un suo alunno 15enne che si rifiutava di seguire la lezione dopo i suoi rimproveri.

L’uomo ricopriva il ruolo di docente in un istituto professionale di Firenze ed è finito a processo a seguito di un decreto di citazione diretta a giudizio disposto dalla procura. La prima udienza è fissata per il 5 maggio 2022 e secondo quanto ricostruito l’insegnante avrebbe invitato più volte l'alunno a stare seduto al banco in maniera composta. Lo studente, però, non lo avrebbe ascoltato così il docente lo avrebbe colpito con uno schiaffo. A seguito del colpo, il 15enne riportò un lieve trauma cranico. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia del 15enne.