Spacciatore fermato ed espulso dalla polizia di Pisa

La squadra Volanti della Questura di Pisa, con la collaborazione della Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa, hanno fermato e ed espulso dal territorio nazionale un pregiudicato di origini tunisine, noto alle forze dell’ordine per i numerosi reati commessi in questo capoluogo, sia contro la persona sia in materia di stupefacenti.

L’uomo, T.M. di 30 anni, è un elemento di spicco della piazza di spaccio in zona stazione e verosimilmente sarebbe coinvolto nelle dinamiche alla base degli scontri di mercoledì sera.