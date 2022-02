Tariffa bus unica Pisa-Litorale, accordo con Autolinee Toscane

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con Autolinee toscane spa per le agevolazioni tariffarie sulle corse da e per il Litorale. Per andare a Pisa capoluogo da Marina, Tirrenia e Calambrone, e viceversa, il costo del biglietto sarà unico con il costo di 2,00 euro a corsa, anziché 2,60 euro, mentre l’abbonamento mensile ISEE avrà un costo di 30,00 euro, invece di 38,50 euro. Il Comune, infatti, facendosi carico della compensazione del costo ha previsto un contributo di € 0,60 a biglietto e di 8,50 euro per gli abbonamenti. Per questo ha stabilito stanziato un contributo annuo di 80mila euro.

Scompaiono, dunque, le tre diverse tipologie di tariffe che erano in vigore (2 euro da Marina, 2,30 euro da Tirrenia e 2,80 euro da Calambrone), sostituite da un’unica tariffa “Litorale” per il biglietto ordinario.

"Non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto – dice l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli -, confermando che mettendoci attorno a un tavolo i problemi quansdo sono ragionevolmente fondati si risolvono ed era estrememente ragionevole, ammesso anche da Autolinee Toscane, che i cittadini del Litorale non potevano pagare di più di quello che pagavano prima con la precedente gestione del servizio. Anzi, ora siamo riusciti a definire un ulteriore vantaggio perché la tariffazione sarà unica per tutto il litorale, da Marina a Calambrone".

Il biglietto consentirà anche l’accesso ai servizi urbani nella città di Pisa e avrà validità di 90 minuti a partire dalla prima obliterazione. La corsa semplice Marina-Calambrone viene confermata a 1,50 euro. La nuova tariffazione entrerà in vigore dal prossimo venerdì 11 marzo.

"L’intesa raggiunta con il Comune di Pisa e la Regione Toscana è un segnale importante - dice il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - perché dimostra come con il confronto e il dialogo le soluzioni positive si possono sempre trovare. Il rapporto continuo e costante con le istituzioni è del resto una prerogativa fondamentale della mission che ci siamo dati come Autolinee Toscane. Infatti, fin dal nostro ingresso come gestore regionale del trasporto pubblico locale abbiamo aperto un confronto con i sindaci e presidenti di tutte le provincie toscane e abbiamo sottoscritto numerose convenzioni specifiche per rispondere alle esigenze peculiari dei vari territori che erano state lasciate nell'incertezza tariffaria da lungo tempo".

La convenzione tra il Comune e Autolinee Toscane spa avrà durata triennale (2022-2023-2024).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa