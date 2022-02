Teatro, 'Sergio' di Francesca Sarteanesi al Quaranthana

Nell’ambito della Stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, San Miniato loc. Corazzano) venerdì 4 marzo alle 21:30 calca la scena scena Francesca Sarteanesi, tra le più interessanti attrici del panorama teatrale nazionale, con SERGIO, spettacolo che gli è valsa la nomination ai premi Ubu 2021 per l’interpretazione, una produzione Kronoteatro e Gli Scarti.

Un monologo brillante con qualche nota opaca, scritto in collaborazione con Tommaso Cheli, dove l’attrice condivide con il pubblico un’invettiva contro il compagno/marito.

In una stanza vuota, una donna, di cui non conosciamo né l’età ne il nome, si rivolge a Sergio, destinatario immaginario di un soliloquio che porta in scena l’esistenza della protagonista stessa. Un rimpianto soffuso, a tratti accennato, che racconta in modo disarmante la routine di una vita trascorsa con il marito in cerca di un complesso e quanto mai instabile equilibrio.

“Quando s’andava a mangiare il pesce, Sergio. Alla tu mamma gli garbava tanto andà a mangià il pesce là, come ci si chiamava? Come era il ristorante? Come si mangiava. Te hai sempre scelto tutto giusto te. Tutto. Hai sempre avuto dei gusti, sempre avuto gusto anche nel mangiare, sempre le scelte giuste. Tutti prendevano il branzino, te lo ricordi? Noi si prendeva le triglie. Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua.”

Francesca Sarteanesi attraversa un testo poetico – di cui lei stessa è autrice – nella sua parlata toscana spontanea e sincera.

La stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Regione Toscana, Ministero della Cultura.

