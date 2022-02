Tentano di speronare i carabinieri, ladri arrestati dopo fuga in auto

Nel corso di un servizio volto a contrastare i numerosi furti che recentemente hanno colpito la località di Pian del Lago, a Monteriggioni, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani C. L. e B.M. di 34 e 25 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e contro la persona, per concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate e grimaldelli, nonché guida con patente revocata.

Già dal primo pomeriggio i militari avevano intrapreso un servizio di osservazione a Pian del Lago con il supporto di un’auto civetta, quando, intorno alle 16 hanno notato due persone che, a bordo di una Alfa 147, si aggiravano in maniera sospetta osservando le auto e le persone presenti. Per tale motivo, gli operatori, decidevano di identificarli ma i due, accortisi dei militari, si davano velocemente alla fuga.

Durante l’inseguimento, nonostante i militari gli intimassero l’alt, i fuggitivi hanno tentato di speronali senza riuscirvi solo grazie alla prontezza dell’autista che è riuscito alla fine a porre termine alla fuga dei malviventi dopo pochi minuti. Al controllo del veicolo, i due sono risultati privi di qualsiasi documento di identità e non sono stati in grado di fornire giustificazioni attendibili sulla loro presenza nel comune, né in merito al loro comportamento.

Nel corso della perquisizione personale e dell’autovettura venivano trovati e sequestrati oggetti atti allo scasso e la somma contante di 155 euro. Arrestati, i due sono stati condotti in Tribunale per il rito direttissimo.