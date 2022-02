Ucraina, Consiglio regionale d'urgenza: in Aula un documento unitario contro la guerra

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato d’urgenza martedì 1 marzo alle 9.30 per una seduta straordinaria "sulla grave situazione dell’Ucraina in seguito all’aggressione militare russa".

La decisione è stata presa questa mattina dalla conferenza di programmazione dei lavori del Consiglio. "Abbiamo deciso di promuovere, insieme a tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio regionale, un momento di riflessione alla luce dei fatti drammatici avvenuti nelle ultime ore in Ucraina – dice il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo –. L'obiettivo è quello di confrontarci in aula, apertamente, e produrre un documento unitario in cui il Consiglio, tutto insieme e a una sola voce, esprime la propria contrarietà alla guerra e alla risoluzione armata dei conflitti".

Da questa sera, intanto, la facciata del palazzo del Pegaso sarà illuminato dei colori della bandiera dell’Ucraina, il giallo e il blu, a simboleggiare la solidarietà al popolo ucraino.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa