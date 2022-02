Uil Toscana, Paolo Fantappiè nuovo segretario generale

Il Consiglio regionale della UIL Toscana riunito stamani all’Hotel Mediterraneo, a Firenze, alla presenza del Segretari Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, ha eletto Paolo Fantappiè come nuovo Segretario Generale UIL Toscana. Succede ad Annalisa Nocentini che lascia il vertice del sindacato che guidava dal 2017.

Spetterà al neo Segretario Generale Fantappiè traghettare la Confederazione regionale nella fase congressuale che impegnerà tutta la UIL Toscana nei prossimi mesi.

“Ci aspettano mesi molto duri e intensi ma ci faremo trovare pronti alle sfide - ha detto Fantappiè stamani nella sua relazione - Adesso che il virus pare attenuare la sua morsa dobbiamo rilanciare con forza l’azione del sindacato, portando la UIL a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Consideriamo prioritaria le battaglie contro le delocalizzazioni, che impoveriscono il tessuto economico e sociale del Paese, e la lotta contro il precariato: solo così possiamo garantire un’occupazione di qualità e dare un futuro dignitoso ai nostri giovani. Dobbiamo anche recuperare il gap salariale che mette il mondo del lavoro in grave difficoltà, colpendo soprattutto le famiglie penalizzate dall’inflazione galoppante”.

“Un pensiero particolare voglio dedicarlo alla sicurezza sui luoghi di lavoro - ha concluso Fantappiè - Nell’ultimo anno la UIL ha avuto il merito di portare all’attenzione dell’opinione pubblica un tema così delicato, lanciando la campagna #ZeroMortiSulLavoro in tutto il territorio nazionale. Serve uno sforzo e un impegno sempre maggiori affinché si garantisca il diritto fondamentale alle lavoratrici e ai lavoratori: la salute. Faccio quindi appello a politica e istituzioni per investire sulla formazione nei luoghi di lavoro. Il ruolo della formazione è fondamentale per ridurre al minimo i rischi”.

Paolo Fantappiè, classe 1966 nato a Firenze, dal 1988 è attivo nel sindacato. Nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli, prima come Rsu, poi nella segreteria provinciale Uiltrasporti Firenze fino alla segreteria regionale Uiltrasporti Toscana. Dal 2010 al 2015 è stato Segretario Generale Uiltrasporti Toscana, incarico che ha lasciato perché chiamato alla Uiltrasporti Nazionale. A Roma è stato Segretario Nazionale Uiltrasporti con delega a “Trasporto Marittimo”, a cui poi si è aggiunta anche la delega a “Mobilità Trasporto Ferroviario, Trasporto Pubblico Locale”.

Fonte: UIL Toscana - Ufficio Stampa