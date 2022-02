Use Rosa, ultima spiaggia contro Broni

AGGIORNAMENTO - La partita fra Use Rosa Scotti e Broni è stata rinviata a data da destinarsi

Stavolta è davvero l’ultima spiaggia. Le residue speranze di salvezza della Scotti passano inevitabilmente dalla vittoria nel match in programma domenica alle 18 al Pala Sammontana con Broni (arbitri Di Toro di Perugia, Centonza di Grottammare e Doronin di Perugia), squadra che si trova appena 4 punti sopra alle biancorosse.

Certo, se si guarda al meno 20 incassato dall’Use Rosa nel match di andata, l’impresa servirebbe doppia, ma in questo momento è inutile stare a fare calcoli di qualunque tipo. Serve vincere e basta: "Giochiamo contro la squadra che ci precede – dice coach Alessio Cioni – noi siamo in una posizione di classifica difficile ma, fin quando la matematica non ci condanna, ci proveremo.

Le ragazze lo hanno dimostrato nelle ultime uscite come si è visto anche domenica scorsa a Faenza e sono certo che anche con Broni metteranno in campo tutto quello che hanno. Magari dovremo riuscire a reggere anche sull’arco dei quattro tempini, perché solo così potremo riuscire a portare a casa la vittoria".

Le avversarie delle biancorosse, come detto, non stanno certo meglio. La squadra pavese ha perso le ultime nove partite e, anche alla luce di un paio di rinvii causa Covid, non vince una partita proprio dal match di andata con la Scotti dello scorso 18 novembre. Sulla carta, quindi, la gara pare essere alla portata, anche se sarà fondamentale l’atteggiamento e la voglia di vincere che la squadra riuscirà a mettere in campo. Anche se ribaltare un meno 20 non sarà facile, portare a casa i due punti sarebbe comunque una bella soddisfazione per le ragazze visto l’impegno che stanno mettendo in ogni partita.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli