Vaccinazioni a La Fenice per i senza dimora: da luglio oltre 600 dosi a Firenze

E’ proseguita questa mattina presso il Centro La Fenice, polo delle marginalità sociali a Firenze, la campagna vaccinale sostenuta dalla Asl Toscana centro, dalla Società della Salute e dal Comune di Firenze e rivolta a senza dimora e persone in situazioni di vulnerabilità sociale. Questa mattina La Fenice si è trasformata in un mini Hub grazie alla collaborazione della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e del Coordinamento Toscano marginalità onlus che opera in collaborazione con il sistema pubblico sia sanitario che comunale.

“È da tempo che abbiamo iniziato le vaccinazioni per i senza dimora e per i cittadini più fragili, perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale per tutti e la nostra attenzione verso le persone in difficoltà è sempre alta – commenta Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze e presidente della Società della Salute - Abbiamo raggiunto numeri importanti e ringrazio l’azienda sanitaria e la Federazione regionale delle Misericordie che hanno voluto dare una risposta concreta a tutela della salute dei cittadini più vulnerabili dimostrando sensibilità e attenzione sociale”.

Non era la prima volta che la Fenice rendeva disponibili i suoi spazi alla campagna di vaccinazione: dal luglio scorso, il centro in via del Leone effettua vaccinazioni anti Covid a persone con problematiche varie, non solo senza dimora. La seduta di oggi segue altre sedute vaccinali, circa una decina, per un totale da luglio a oggi, di circa 600 vaccinazioni eseguite su persone in condizione di grave deprivazione socio-economica.

“Anche di fronte alla pandemia - afferma il presidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi – Papa Francesco ha levato la sua voce per chiedere che nessuno sia lasciato solo, che non ci si dimentichi degli invisibili e noi abbiamo subito risposto. Perché questa, da secoli, è la missione delle Misericordie: stare accanto a chi soffre, farci prossimi di chi è in difficoltà, riconoscere in ogni povero, in ogni malato, in ogni escluso il volto di Dio. Questo è il dono che vogliamo fare a Papa Francesco e lo ringraziamo perché nelle sue parole riconosciamo sempre la nostra missione”.

Il centro La Fenice si trova presso il complesso dell’Albergo popolare in centro storico a Firenze. Offre servizi di bassa soglia tra cui il supporto psichiatrico e psicologico a cui si aggiungono servizi socio sanitari in collaborazione con la Società della Salute e servizi di seconda soglia con definizione di progetti individuali.

