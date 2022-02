Apre lo sportello Spid in Comune a Empoli

Da martedì 8 marzo 2022 al piano terra dell’ufficio relazioni con il pubblico in Via Giuseppe del Papa, 41, apre lo sportello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Un nuovo servizio per tutti i cittadini, che verrà rilasciato gratuitamente, esclusivamente da richiedere previo appuntamento contattando telefonicamente il numero 0571 757999 oppure tramite l’applicazione Affluences nei giorni da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30,

Per richiederlo sono necessari: un indirizzo e-mail personale (che sarà utilizzato come nome utente), il proprio cellulare, un documento di identità originale in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e la tessera sanitaria originale in corso di validità.

Il gestore di identità con il quale verrà rilasciato lo SPID è Lepida.

Un’unica credenziale di accesso (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per poter utilizzare in maniera sicura i servizi digitali.

