Cecchi Logistica di Prato, sciopero e presidio Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti

Problemi con alcuni aspetti della busta paga e criticità nel rapporto di lavoro. Sono questi, in sintesi, i motivi che hanno portato Fit Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti a proclamare una giornata di sciopero alla Cecchi Logistica di Prato, azienda che occupa circa 40 lavoratori. I sindacati saranno in presidio davanti ai cancelli dell’azienda – che si trova in via Frediani Francesco, 39 a Prato - a partire dalle 8.30 di lunedì mattina.

“Purtroppo - dicono i sindacati - tutti gli incontri intercorsi dall’ingresso dell’Azienda TEL srl nell’appalto Cecchi Logistica, hanno risolto solo in parte i problemi emersi in assemblea che ricordiamo essere, a titolo esemplificativo quanto sotto riportato, mostrando un atteggiamento assolutamente refrattario alla soluzione dei rimanenti problemi”.

In sostanza Filt Fit e Uiltrasporti denunciano problematiche sulla busta paga e sullo stipendio: errata elaborazione della mensilizzazione delle buste paga, casi di permessi sindacali non retribuiti, tra l’altro dichiarati dall’azienda, in alcuni casi il monte ore lavorato non è conforme all’elaborazione del cedolino paga, errori nelle detrazioni fiscali dei figli a carico in busta paga, senza nessuna richiesta da parte dei lavoratori.

I sindacati denunciano inoltre problematiche sullo svolgimento del rapporto di lavoro: rapporti conflittuali con la quasi totalità dei lavoratori, mancanza di spazi idonei per la pausa pranzo, con risvolti sulla sicurezza dei lavoratori, varie comunicazioni di apertura di Cassa integrazione immediata in maniera unilaterale, senza richiedere l’incontro preventivo, mancato emolumento delle Festività.

Filt Fit e Uiltrasporti chiedono “l’internalizzazione dei lavoratori al fine di concludere una volta e per tutte lo stillicidio continuo dei cambi d’appalto che generano una confusione, anche retributiva, senza fine. Ricordiamo infatti, che i soggetti avvicendatisi nel cantiere Cecchi Logistica per l’anno 2021, sono stati ben tre”.

Fonte: Ufficio Stampa