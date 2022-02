Giornata delle malattie rare, la Vittoria si illumina di verde, viola e blu

Lunedì la città di Empoli aderisce alla campagna di sensibilizzazione, promossa dal Forum della Associazioni Toscane per le Malattie rare, illuminando di verde, viola e blu il monumento della Vittoria. È un’occasione per richiamare l’attenzione su questa importante tematica e per cercare di porre fine alle disparità dei malati rari quanto all’accesso alla diagnosi, al trattamento, alle cure e alle opportunità sociali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa