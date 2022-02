Gli scout di Empoli e Montaione festeggiano il Thinking day

Si sono ritrovati stasera alla Vela di Avane i tre gruppi scout Empolesi e il nascente gruppo di Montaione, che accolgono centinaia di ragazzi del nostro territorio. L’occasione era il festeggiamento del Thinking day, giornata del pensiero, che ricorda il compleanno del fondatore Baden Powell e soprattutto è volta a lasciare un messaggio Più profondo alla cittadinanza.

I Tre gruppi quest’anno hanno deciso di approfondire la tematica dell’accoglienza seguendo lo stimolo lanciato in Polonia con l’iniziativa delle “ lanterne verdi”: una casa con una lanterna verde come segnale di accoglienza per i migranti Bielorussi.