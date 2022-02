Guerra in Ucraina: manifestazioni a Viareggio, Seravezza e Stazzema

Nel pomeriggio di oggi la passeggiata di Viareggio è stata teatro di un presidio per dire no alla guerra della Russia all'Ucraina. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, è stata organizzata da 'porti aperti', associazione offre sostegno a coloro che fuggendo da guerre e persecuzioni ed emigrano. Alla manifestazione hanno preso parte anche varie associazioni locali ed esponenti della politica.

Sempre in provincia di Lucca, a Seravezza, il sindaco Lorenzo Alessandrini ha annunciato sostegno a cittadini ucraini abitanti sul territorio nonché la collaborazione con tutte le organizzazioni religiose e umanitarie per favorire l’accoglienza alle popolazioni colpite".

Il Comune di Stazzema, invece, aderisce all'iniziativa di Colors for Peace per la raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina a sostegno della popolazione, beni che partiranno da Firenze giovedì su un tir.