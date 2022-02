Inaugurato centro di aggregazione giovani ad Altopascio

Rinnovato, con gli ambienti tutti risistemati, più bello, più accogliente, più funzionale per bambini e ragazzi di età diverse: ecco il nuovo centro di aggregazione di Altopascio di via Fratelli Rosselli, al civico 18. A inaugurarlo, questa mattina, sono stati il sindaco, Sara D’Ambrosio, l’assessore alle politiche sociali ed educative, Valentina Bernardini, l’assessore alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi, la presidente del consiglio comunale con delega ai bambini, Rina Romani, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Dario Salti, il responsabile del settore sociale, Gianmarco Bertozzi. Presenti anche gli assessori Adamo La Vigna e Francesco Mastromei, la consigliera comunale, Martina Mandroni e i referenti delle cooperative Zefiro e La Luce.

Il centro di aggregazione sarà il fulcro, la base operative di “Seconda stella a destra”, il progetto, pensato proprio sulle esigenze dei giovani, che si è piazzato al primo posto in Italia, aggiudicandosi nel 2021 un finanziamento ministeriale di 230mila euro con l’obiettivo di coinvolgere bambini e giovani dai 6 ai 20 anni sul territorio altopascese. A portarlo avanti è il Comune come ente capofila, insieme all’Istituto comprensivo di Altopascio, la cooperativa sociale Zefiro e la cooperativa sociale La Luce.

"Questa è la casa dei bambini e dei ragazzi di Altopascio - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio -. Un centro che è base di partenza, punto di appoggio, luogo di ritrovo e crescita per tutti. Vorremmo che tutte le ragazze e i ragazzi del nostro territorio considerassero questo spazio come casa loro: uno spazio da vivere, da tenere aperto, da frequentare. Qui, infatti, si tengono già numerosi corsi e tanti altri partiranno nei prossimi mesi e la cosa bella è che i corsi sono stati progettati e ideati proprio dai ragazzi stessi. Perché è proprio così che si cresce e che si rende questo paese il paese dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze: ascoltando i diretti interessati, progettando con loro, rendendoli protagonisti".

SECONDA STELLA A DESTRA

Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti del loro tempo, costruendo con loro un percorso nel quale imparare l’autonomia, l’indipendenza, dove combattere la marginalità. I ragazzi, opportunamente formati, sono coinvolti in prima persona, attraverso un tutoraggio alla pari dove i più grandi aiutano i più piccoli. Un progetto che è in corso e che ora, come già precedentemente annunciato, troverà la sua base operativa proprio nel centro di aggregazione altopascese. Qui infatti i ragazzi si ritroveranno; qui prenderanno vita corsi e attività che possano rendere protagonisti i giovani altopascesi.

I CORSI

Variegati e originali gli appuntamenti gratuiti pensati per i ragazzi del territorio. Video dance, laboratorio video, sportello orientamento per accompagnare i ragazzi del territorio durante il percorso scolastico e formativo, propedeutico anche all’ingresso nel mondo del lavoro, laboratori musicali di chitarra, basso, tastiera, percussioni, produzione musicale e canto e, da aprile, partirà anche un laboratorio di graffiti con un writer professionista.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il centro nei giorni di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) al numero 0583 - 216058, oppure il Settore Servizi Sociali e Scolastici - Ufficio Servizi Educativi - CIAF, 0583 - 216353 / 216907; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa