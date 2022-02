Incidenti stradali in Toscana: un morto a Scarlino e due feriti gravi a Marciano

Drammatici incidenti automobilistici nel pomeriggio in Toscana. A Scarlino un uomo di 50 anni è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto, avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale del Casone. Illeso, invece, il conducente dell’altro mezzo.

A Marciano della Chiana, nell’Aretino, sono rimasti feriti gravemente due giovani di 25 e 22 anni, residenti a Foiano della Chiana, i quali viaggiavano a bordo di un'auto finita fuori strada. Le dinamiche dell’incidente al momento non sono chiare.

I due sono stati trasportati all'ospedale di Siena in codice rosso, con il 25enne che sarebbe stato trovato in arresto cardiaco ed è stato necessario per i soccorritori il ricorso al massaggiatore meccanico 'Lucas' fino all'arrivo in ospedale.