Architettura, insediato il nuovo direttivo dell'Associazione “Lanfranco Benvenuti”

Dopo le elezioni in Assemblea ordinaria di giovedì 18 gennaio, il nuovo Direttivo dell'Associazione il nuovo Direttivo dell'Associazione Architettura e Territorio “Lanfranco Benvenuti” si è formalmente insediato con la nomina del nuovo Presidente dell'Associazione, Ilaria Borgioli.

L'organigramma è così composto: Marco Stacchini (Vicepresidente), Sara Bandinelli (Segretaria), Lori Bagnoli (Addetto stampa), Marco Tozzi (Logistica), Elena Del Fante (Tesoriere), Elisa Sani (Coordinatore commissioni interne).

Visto il ruolo storico e indiscutibile all'interno dell'associazione del Presidente uscente Sandro Saccuti, il nuovo Consiglio ha espressamente ritenuto che egli resterà a presenziare nell'organo direttivo quale figura di riferimento per il nuovo consiglio. Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha accolto il nuovo Direttivo dell'associazione nella sala del consiglio comunale, aprendo ad una fattiva collaborazione per quanto riguarda le problematiche del territorio. A partire, ad esempio, dal piano strutturale intercomunale condiviso con Fucecchio, per il quale l'associazione mette a disposizione le proprie competenze in merito. Dal colloquio col primo cittadino è emersa anche l'intenzione di organizzare futuri incontri, a distanza o in presenza.

Il nuovo Consiglio ringrazia il Sindaco per l’accoglienza collaborativa dimostrata, e tutti gli iscritti per la fiducia espressa e per il clima positivo vissuto in Associazione per il rinnovamento proposto, con la volontà a svolgere le future attività con passione ed entusiasmo per la crescita dell'Associazione e per farsi promotori dei valori fondanti che la animano.

Fonte: Ufficio Stampa