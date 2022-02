Kit di pronto soccorso, cibo e vestiti: raccolta per aiutare la popolazione ucraina

Colors for Peace, associazione supportata dall'ente 'Robert F. Kennedy Human Rights Italia', ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina a sostegno della popolazione colpita dalla guerra.

Giovedì un camion partirà da Firenze e i beni di massima necessità - fa sapere l’associazione - sono kit di primo soccorso, bende, barelle, calze pesanti, cibo liofilizzato, frutta secca, barrette energetiche e coperte.

A Lucca, dove l'iniziativa è stata promossa, la raccolta ha il supporto dell'Osservatorio per i Diritti del Comune, che ha stabilito un punto di consegna all'Auser in via Pisana 255 (a Sant'Anna), attivo domani dalle 9.30 alle 19 e da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 17.

A Firenze, invece, la raccolta avverrà presso la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia, in via Ghibellina 12/a, domani dalle 10 alle 19 e lunedì, martedì e mercoledì dalle 19 alle 20.