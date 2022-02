Lunedì si terrà la Marcia per la pace congiunta organizzata dai Comuni di Lamporecchio e Larciano. Il ritrovo, alle ore 20.45, è fissato sia davanti il Palazzo comunale di Lamporecchio che davanti quello di Larciano. Da entrambi i luoghi partirà la marcia per la pace, fino ad incontrarsi nello spazio antistante la Piscina Intercomunale, in località Centocampi.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa