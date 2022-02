Lavori per il nuovo pronto soccorso, possibili disagi a Nottola

L’Asl Toscana sud est comunica che il pronto soccorso dell’ospedale di Nottola è parzialmente occupata da un cantiere per i lavori di ristrutturazione. Siamo entrati, infatti, nella terza fase del percorso di rinnovo completo dell’area. In questi giorni i lavori interessano in particolare il piazzale dove avviene la sosta dei mezzi di soccorso e delle auto private, la cosiddetta “camera calda” e gli spazi interni dove avviene l’attesa. La terza fase si concluderà entro la fine di agosto, mentre la ristrutturazione completa sarà portata a termine nel 2023.

L’Azienda si scusa con la cittadinanza per il disagio, condiviso, tra l’altro, dagli stessi operatori sanitari. La ristrutturazione permetterà di avere un pronto soccorso più grande e funzionale, grazie anche a una nuova postazione di accoglienza e a nuovi percorsi assistenziali specifici.

Le parole del direttore di Nottola Rosa La Mantia e del direttore del pronto soccorso della struttura Luciano Francesconi : “Chiediamo la massima collaborazione e comprensione per il disagio che stiamo recando ai cittadini. Il pronto soccorso rinnovato sarà un risultato importante per tutta la collettività”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Sud Est - Ufficio stampa