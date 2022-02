A Montelupo Fiorentino, in via Fratelli Cervi, nei pressi della coop, forti raffiche di vento e pioggia hanno provocato il crollo di un grande ponteggio, che si è abbattuto su alcune auto parcheggiate nei pressi. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza la zona. A causa del maltempo è stata emessa allerta gialla finito a domani.