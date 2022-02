Morte David Solazzo, Giachi (Pd) porta il caso in Regione

Insieme alla vicinanza e la solidarietà alla famiglia di David Solazzo che in questi anni ha portato avanti con coraggio una difficile battaglia, per la ricerca della verità sulla scomparsa del giovane cooperante fiorentino, chiediamo alla giunta regionale di attivarsi nei confronti del Governo italiano affinché permanga l’interesse e l’impegno per l’accertamento della verità in merito alla morte de David Sollazzo. E' l'impegno previsto dalla mozione presentata nei giorni scorsi a Palazzo del Pegaso dalla consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi.

"Credo sia quanto mai doveroso - spiega Giachi - che la Regione Toscana si unisca al desiderio di ricerca della verità portato avanti dalla famiglia del giovane cooperante fiorentino, che non si è arresa di fronte ad una ricostruzione di quanto accaduto lacunosa e contraddittoria. Il prossimo 10 marzo è prevista l'udienza nella quale il GIP è chiamato a decidere in merito alla opposizione all’archiviazione con richiesta di riapertura delle indagini presentata dai genitori di David e noi vogliamo far sentire a questa famiglia tutta la vicinanza delle istituzioni toscane, proprio nei giorni scorsi il Comune di Firenze ha approvato all'unanimità un atto simile, spero avvenga quanto prima lo stesso anche nell'aula del Consiglio regionale della Toscana. In molti, in questi anni - conclude Giachi - hanno preso parte alle tante iniziative che la famiglia di David, l'Università di Firenze con la Scuola di Agraria e la onlus Cospe stanno portando avanti per mantenere vivo il ricordo di David e non far cadere il silenzio sulla sua tragica morte, oggi ci uniamo in questo importante impegno".

Proprio lunedì, la presidente Giachi insieme alla vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, si collegheranno con l'onorevole Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, in occasione dell'incontro con i familiari di David Solazzo".