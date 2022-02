Tutela dell'ambiente la delega in Provincia di Pisa per Giglioli

Le deleghe del nuovo Consiglio Provinciale di Pisa: dopo le elezioni di secondo livello dello scorso 12 dicembre che hanno rinnovato i componenti dell’organo consiliare, ecco di seguito le nuove deleghe dei rispettivi Consiglieri, frutto anche di un dettagliato confronto politico tra le forze politiche della maggioranza, intensificato dopo le festività natalizie:

ARIANNA BUTI (Sindaca di Buti) Vicepresidente – Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale

CRISTINA BIBOLOTTI (Consigliera Comunale di Cascina) Edilizia scolastica

SIMONE GIGLIOLI (Sindaco di San Miniato) Tutela e valorizzazione dell’ambiente

OLIVIA PICCHI (Consigliera Comunale di Pisa) Pari Opportunità- Violenza di genere- Controllo dei fenomeni

discriminatori. Programmazione territoriale e urbanistica.

GIACOMO SANTI (Sindaco di Volterra) Strade provinciali-Ponti e Viadotti

ANTONIETTA SCOGNAMIGLIO (Consigliera Comunale di Pisa) Programmazione provinciale della rete scolastica e Fondazioni

Al Presidente Massimiliano Angori (Sindaco di Vecchiano), con un coordinamento generale, nello specifico vanno le deleghe su: Progetti PNRR, Rapporti con i dirigenti scolastici, Bilancio, Innovazione Tecnologica, Centrale Unica di Committenza, Aziende Partecipate, Comunicazione e Protezione Civile.

“Una squadra competente al servizio della Provincia di Pisa, con un occhio attento a conferire prestigio all’impegno delle donne, figure di spicco del panorama provinciale e dotate di grande pragmatismo, che sono state elette come Consigliere Provinciali”, commenta soddisfatto il Presidente Angori. “I Consiglieri Provinciali Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme, e Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera, con un percorso di confronto congiunto, sono senza deleghe specifiche dal momento che sono entrambi Sindaci di grandi comunità; Di Maio è inoltre Presidente della Società della Salute della Zona Pisana, Franconi è Presidente della Società della Salute della Valdera. Anche questi ultimi incarichi di rilievo, per i quali si è ritenuto momentaneamente di non andare ad appesantire con ulteriori deleghe provinciali.

"Ricordo infatti che si tratta per tutte e per tutti di un compito complesso, poiché in virtù della Riforma Del Rio, i Consiglieri e le Consigliere provinciali sono chiamati a svolgere i rispettivi ruoli insieme agli incarichi che già occupano nel quotidiano come Sindaci o Consiglieri, di grandi territori e medi territori. Un elemento da sottolineare, tanto più in questo periodo in cui si parla di riforma del TUEL, dal momento che è sempre più necessario ridare piena dignità alle Province, viste anche le complesse competenze di cui si occupano, a cominciare dall’edilizia scolastica, per la quale la pandemia ha messo in evidenza una realtà che si trascinava da tempo quasi sotto silenzio, estremizzata dall’emergenza sanitaria che i protocolli governativi ci hanno imposto di gestire, in accordo con i Dirigenti Scolastici. Senza dimenticare la competenza inerente la viabilità provinciale”, aggiunge Angori. “Elementi, già questi ultimi, di forte valenza per i cittadini, le imprese e le comunità, come abbiamo visto soprattutto in questi ultimi due anni. E che meritano pertanto di essere gestiti con una maggiore disponibilità e pianificazione di adeguate risorse economiche e di personale, aspetto imprescindibile per rispondere alle esigenze e alle priorità dei territori”.