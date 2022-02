U.S. Poggibonsi ricorda Stefano Lotti: il programma delle celebrazioni

Passano gli anni, ma il suo ricordo rimane più vivo che mai.

Lunedì ricorre il trentaquattresimo anniversario della scomparsa di Stefano Lotti, leggendario atleta giallorosso in maglia numero 4. Un dovere costituzionale per l’U.S. Poggibonsi e per la cittadinanza conservare l’eredità spirituale lasciata dall’uomo al quale lo stadio è stato intitolato.

Il programma delle celebrazioni, che si dipaneranno tra lunedì e domenica 6 marzo prevede che il 28 febbraio, alle 16.15, presso il giardino di Stefano, verrà deposto un mazzo di fiori da parte del Poggibonsi e dell’Amministrazione Comunale. Alle ore 17.30 si terrà la Santa Messa.

Domenica 6 marzo, invece, alle 14.30, prima del fischio di inizio di Poggibonsi-UniPomezia i “Leoni per sempre” - gruppo di ex compagni, dirigenti, allenatori e amici di Stefano Lotti - sfileranno sul terreno di gioco dello stadio a lui intitolato.

