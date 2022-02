Oltre un migliaio di persone sono scese in piazza a Prato per dire 'no alla guerra' contro l'Ucraina. A organizzare la manifestazione sono stati il 'Comitato promotore del 25 aprile' e 'Libera', che hanno raccolto l'adesione di molte associazioni e sindacati pratesi, accanto a quello di tanti cittadini. Tra interventi, cori e bandiere dell’Ucraina, in piazza del Comune è stata srotolata a terra la bandiera della Marcia della pace di Assisi