Vento forte e nevicate, prorogato il codice giallo a Firenze e in Toscana

Prolungato fino a tutta la giornata di domani il codice giallo per vento che riguarda gran parte della Regione con la sola eccezione delle aree a nord ovest. Lo ha deciso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale.

Masse d'aria fredda di origine balcanica affluiscono verso la Toscana. Fino alla sera di domani forti raffiche di Grecale/Tramontana su gran parte della regione. Più riparate dal vento le province di Massa-Carrara e Lucca.

Sempre per domani previste locali nevicate fino a bassa quota sui settori più orientali della regione, oltre i 300-500 metri su Val Tiberina, alto Mugello, e Casentino. Mare molto mosso a largo a sud dell'Elba, oggi e domani.

Codice giallo a Firenze fino a lunedì

Prorogato il codice giallo a Firenze per rischio vento forte. E' la novità contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda, oltre alla nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta terminerà alla mezzanotte di lunedì 28 febbraio. Ieri le raffiche di vento hanno raggiunto la velocità massima di quasi 64 km/h, stamani hanno superato i 49 km/h.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa