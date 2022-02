Cip-Ghizzani strepitosa: vittoria al tie-break con Quarrata

Pubblico in delirio per la grande prova di carattere delle ragazze della Cip-Ghizzani nella gara casalinga di ieri con Quarrata.

Le biancorosse riescono a rimettere in discussione un risultato che sembrava già segnato, ribaltandolo completamente.

La Cip-Ghizzani esplode subito con un primo set praticamente perfetto: si difende, si attacca, si mura e si mettono in difficoltà le avversarie con il servizio (25-16).

Non serve molto tempo, però, per far entrare bene in partita anche le avversarie che dimostrano le qualità che le hanno portate alla seconda posizione in classifica. Il secondo set parte così con un netto vantaggio di Quarrata, seguito da un bel recupero delle nostre che però non riesce del tutto (23-25).

Purtroppo il parziale successivo non è altrettanto combattuto: le ragazze si spengono, non riescono più ad attuare una tattica efficace e il punteggio si chiude velocemente in favore delle avversarie (15-25).

A questo punto la partita sembrava ormai segnata, soprattutto dopo i pochi problemi dati al Blu Volley nel terzo set, ma è proprio qui che si è vista una grande forza delle biancorosse. Le ragazze hanno creduto di potercela fare, hanno fatto in modo che tutti ci credessero con loro tanto che anche il pubblico si è scaldato incitandole a gran voce; ed sono stati proprio la loro forza e questo connubio che hanno portato al 2-2 dopo ben due set point annullati (27-25). Un set mozzafiato che dimostra quanto la grinta, il carattere e la voglia di vincere siano importanti in questo sport dove tutto può cambiare.

Sull'onda di questo impressionante pareggio non è stato difficile per la Cip-Ghizzani trovate lo stimolo giusto per iniziare il tie-break e condurlo sempre in vantaggio per poi, infine, trovare una bellissima vittoria (15-10).

Sicuramente è stata una delle partite più emozionanti giocate alla Palestra Enriques da questa squadra; tantissimi complimenti alle nostre ragazze che sono state bravissime!

Inoltre questa vittoria diventa molto importante ai fini della classifica: la seconda, la terza e la quarta si trovano adesso a distanza di pochissimi punti e questo significa che basta veramente un minimo affinché le posizioni cambino.

Per la Cip-Ghizzani continua ancora la scia di partite in casa; si torna in campo sabato 5 marzo alle 21.00, alla Palestra Enriques, contro Montebianco.

