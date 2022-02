Il Gialloblu Castelfiorentino batte il Liberi e Forti, il Basket Castelfiorentino femminile cade contro la capolista

Se la Promozione targata Gialloblu Castelfiorentino rispetta i pronostici e torna alla vittoria contro il fanalino di coda Liberi e Forti, la serie C femminile del Basket Castelfiorentino non riesce nell’impresa di imporre il primo ko stagionale alla capolista Laurenziana.

Promozione Gialloblu Castelfiorentino

Dopo due sconfitte consecutive, c’era soltanto un imperativo: vincere. E così è stato. I ragazzi di Dario Chiarugi, nonostante un organico ancora in attesa di tornare al completo, hanno rispettato i pronostici della vigilia espugnando per 45-57 il parquet della Pallacanestro Liberi e Forti, fanalino di coda del girone.

I gialloblu hanno provato subito a mettere le mani sulla partita chiudendo il primo quarto sul +6 e amministrando la seconda frazione fino ad andare al riposo lungo sul 19-24. Al rientro dagli spogliatoi è arrivato il break decisivo grazie ad un parziale di 9-17 che ha indirizzato la sfida, con il tabellone che al 30′ segnava 27-41. Poi, nell’ultimo quarto, nonostante i tentativi locali di riaprire i giochi, la truppa castellana ha gestito il vantaggio e si è presa i due punti.

Adesso, però, è già tempo di pensare alla prossima: domani alle 21 al PalaBetti arriva la Fides Montevarchi per il recupero della nona giornata di andata.

PALLACANESTRO LIBERI E FORTI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 45-57

Parziali: 10-16, 19-24 (9-8), 27-41 (8-17), 45-57 (18-16)

Tabellino: Talluri J. 5, Buti 13, Turini 14, Talluri T. 6, Castellacci 14, Caggiano 5, Giotti, Pratelli, Marrucci, Ciampolini, Paciscopi, Cetti. All. Chiarugi.

Arbitro: D’Agostino di Campi Bisenzio.



C femminile Basket Castelfiorentino

Impresa rimandata. La capolista Laurenziana si è confermata la squadra da battere difendendo nuovamente la propria imbattibilità ai danni delle ragazze di Jacopo Giusti che a Firenze si sono arrese per 59-34 inciampando nella seconda sconfitta consecutiva.

Una gara in cui le gialloblu hanno sofferto la pressione e la difesa aggressiva delle fiorentine, oltre alle pesanti assenze di Banchelli e Giuntini. Dopo un primo quarto equilibrato (18-14 al 10′), le padrone di casa hanno indirizzato la sfida nella seconda frazione piazzando un break di 15-5 che ha mandato le squadre all’intervallo sul 33-19. Così, con un attacco che ha faticato a trovare fluidità, e con le rotazioni ridotte nel pitturato a causa della difficile situazione falli, le castellane hanno concesso troppi rimbalzi e secondi tiri ad una squadra che, nella seconda parte, ha ringraziato e preso il largo.

LAURENZIANA BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 59-34

Parziali: 18-14, 33-19 (15-5), 44-27 (11-8), 59-34 (15-7)

Tabellino: Bellantoni 8, Lucchesi 10, Baldinotti 4, Caparrini 7, Calugi 3, Aramini 2, Cinali, Fanelli, Ferradini, De Felice, Malquori. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Maggi di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino