Montesport-San Casciano, grande prestazione delle valdelsane

Quattordicesima partita di campionato:Corbinelli Montesport- Azzurra V.S Casciano

Arbitri: 1° Giannini Luca, 2°arbitro Barsottini Sonia

Parziali: 25-18, 26-24, 25-23

Corbinelli Montesport: Alderighi, Dozi, Mezzedemi, Casini, Mazzini, Mangini, Castellani (L1). N.e. Mazzinghi, Para, Vitrò (L2).

1°allenatore: Luigi Cantini

2 allenatore: Martino Monni

Azzurra V.S. Casciano: Neri, Vittorini, Masini, Starnini, Ciotoli, Torrini, Giuntini (L1), Saletti, Bonini. N.e. Svelti, Padovan, Bon (L2).

1°allenatore: Francesca Vannini

2°allenatore: Matteo Rovai

Finisce con un netto 3-0 il big match tra Corbinelli Montesport- Azzurra V.S Casciano. Dopo 1h e mezzo di gioco, le ragazze di coach Cantini, grazie ad una prova corale ad dir poco perfetta, riescono a battere in 3 set la compagine fiorentina in una partita combattutissima portandosi a casa 3 punti molto pesanti per il proseguo della stagione.

Nel 1 set coach Cantini schiera Alderighi al palleggio, opposta Dozi, bande Mezzedemi e Casini, centrali Mazzini e Mangini, libero Castellani. L'Azzurra V.S. Casciano risponde con Neri al palleggio, opposta Torrini, bande Vittorini e Masini, centrali Ciotoli e Starnini, libero Giuntoli.

La partita inizia con una Montesport aggressiva al servizio e cinica in attacco e riesce subito a prendersi del vantaggio sulle avversarie. Coach Vannini prova a spronare le sue ragazze, ma le Montespertolesi grazie a Mezzedemi e Casini, mettono a terra palloni pesanti ed il set fila liscio, chiude Casini con una bella pipe da seconda linea.

Nel secondo set, Vannini butta dentro Saletti al posto di Masini e Bonini per Neri. Le ragazze di Firenze iniziano con più determinazione ed attenzione, Torrini fa la voce grossa a muro e Vittorini inizia a trovare soluzioni in attacco, la Montesport va sotto 1-5. Cantini chiama time out. Le ragazze di casa tornano in campo con la voglia di riprendersi il set, si lotta su ogni pallone, alle bordate di Saletti e Torrini, rispondono le fast di Capitan Mazzini e la solita Casini. Sul 20-22 per Firenze, Mezzedemi mette a terra, con grande intelligenza, due palloni importanti, si gioca punto a punto, poi è Casini che chiude il set 26-24 grazie ad un pallonetto da seconda linea.

Il terzo set inizia sulla falsa riga del secondo. È ancora una volta l'Azzurra V.S Casciano a prendere il largo e Cantini è costretto a chiamare time out sul 1-6. La Montesport non ci sta, Alderighi e Mezzedemi in battuta creano problemi alla ricezione avversaria, Mazzini e Casini hanno il braccio caldo e fanno punti importanti. Recuperato lo svantaggio si gioca sul filo dell'equilibrio, con scambi lunghi facendo vedere decisamente una bella pallavolo. Le ragazze di Firenze non si arrendono, ma la Montesport vuole chiudere i conti e sul 23-23 è ancora Mezzedemi che grazie a due gran colpi di attacco, chiude il match 25-23

Queste le parole di coach Cantini: "Sono veramente contento, le ragazze sono state perfette, hanno fatto tutto quello che avevamo preparato durante la settimana e sono soddisfatto anche della reazione che hanno avuto nel secondo e terzo set, poiché nonostante sotto di diversi punti, non hanno mollato ma lucide e determinate hanno recuperato e lottato su ogni pallone ed ai vantaggi sono state ciniche e determinate, quindi brave!

Vincere questa partita era importante per tanti motivi, sia per prendere consapevolezza dei nostri mezzi, sia per continuare a lottare per le posizioni che contano in classifica. Adesso ci aspetta la trasferta a La spezia contro la prima della classe e arrivarci dopo una vittoria così, deve essere per noi molto stimolante, e deve renderci consapevoli di quello che possiamo fare. Ora godiamoci questa importante vittoria, da lunedì testa a sabato, e sono sicuro che se continuiamo su questa strada ci potremo togliere delle belle soddisfazioni."

Fonte: Montesport