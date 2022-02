Parte la prima carovana solidale dalla Toscana per l'Ucraina

Una prima spedizione di generi alimentari e beni di prima necessità da inviare ai cittadini ucraini è stata organizzata quest'oggi da parte degli ucraini della Toscana. Gli acquisti sono stati fatti a Pisa, per poi trasferirli a Firenze dove partirà una carovana diretta in Ucraina. Il coordinatore è Igor Chernai: "Abbiamo acquistato alimenti per l'infanzia ma anche medicinali, disinfettanti, coperte e ogni altro bene di prima necessità per sostenere chi si sta rifugiando nei sotterranei dai bombardamenti per resistere all'aggressione russa".

"Non c'è tempo da perdere - conclude Chernai - e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. I nostri connazionali hanno bisogno di noi e, anche se a distanza, vogliamo sostenere la resistenza del nostro popolo contro Putin".

