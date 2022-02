Rapina connazionale, denunciato trovato con tessere sanitarie non sue

Aveva tessere sanitarie non sue, per questo è stato denunciato oltre che per l'assalto a un suo connazionale anche per ricettazione. Parliamo di un 27enne di origine marocchina che è stato rintracciato dalla polizia nella notte scorsa alle 3.10 in piazza del Mercato Centrale.

Il 24enne vittima dei fatti è stato rapinato in strada, minacciandolo e sfilandogli dal borsello il cellulare e due carte prepagate. Un altro rapinatore invece gli ha preso il cappellino, poi si sono allontanati senza correre. La vittima ha rapinato il 27enne e ha avvisato la polizia dopo essersi fatto prestare il cellulare. Il denunciato era stato trovato nei pressi di un pub.