Si rifiutano di indossare la mascherina e picchiano poliziotti: denunciati

La polizia ha denunciato a Lucca un cittadino britannico di 66 anni e un'olandese di 33 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che la questura è stata chiamata dalla security di un supermercato perché i due si rifiutavano di indossare le mascherine. Gli agenti hanno accertato che la coppia era in stato di ebbrezza e per identificare i due, che hanno opposto resistenza, e portarli in questura, è stato necessario l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Due agenti hanno riportato prognosi di due e quattro giorni nei contatti con la coppia intemperante. Il 66enne e la 33enne sono stati denunciati per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità ed ubriachezza molesta e sono stati sanzionati per violazione delle normative anti-Covid.