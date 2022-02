Studenti di stile, i premiati del Checchi dall'Empolese e non solo

Una scuola che si contraddistingue. Per il legame con il territorio e la sua vocazione produttiva ma anche per la specificità dei propri indirizzi di studio e dei progetti che propone. Progetti che, come nel caso di quello concluso oggi, permettono agli studenti di esprimere anche il proprio stile. È l'istituto superiore Checchi di Fucecchio che, in occasione degli Open Day rivolti agli studenti delle scuole medie, tra novembre e gennaio, ha lanciato il primo contest "Progetta il tuo Stile". Il concorso si è svolto nella scuola di moda dell'istituto superiore fucecchiese, in Piazza Vittorio Veneto.

Questa mattina la fase conclusiva presso l'auditorium dell'Associazione "La calamita ONLUS" in Piazza Salvo D'Acquisto, con la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori che, appositamente selezionati dai docenti del Dipartimento di Progettazione e Modellistica e realizzati dagli studenti del Checchi, saranno donati alle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato al contest.

Alla premiazione sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini, la dirigente scolastica dell'istituto superiore Checchi, Genny Pellitteri, la dirigente dell'istituto comprensivo Montanelli Petrarca, Marinella Pascale, la prof.ssa Elena Desideri e il prof. Sabatino Cecchini che insieme agli studenti delle classi 3^ C e 4^ C Moda hanno organizzato l'evento.

Questi gli studenti vincitori premiati per l’originalità e la fattibilità delle proposte.

Abito 1: Aurora Mantione I.C. “Baccio da Montelupo”- Montelupo F.no

Abito 2: Samanta Telesca I.C. “Francesco Berni”- Lamporecchio

Abito 3: Viola Venturoso 2 F I.C. “Montanelli-Petrarca”- Fucecchio

Abito 4: Samuele Marconcini I.C. “Vinci”

Calzatura 5: Giulia Griffo 3 F .I.C “Montanelli-Petrarca”- Fucecchio

A conclusione della premiazione, la scuola di moda dell'istituto superiore Checchi ha presentato i lavori con i quali la classe 3^ C parteciperà al concorso internazionale Junk Kouture che prevede la realizzazione di abiti con materiali di riciclo e che avrà la propria conclusione a fine anno scolastico con la premiazione dei vincitori a Dublino.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa