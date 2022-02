Un fornello a gas tra le Mura trovato a Ripuliamo Lucca

Cinque sacchi di bottiglie di vetro, 8 sacchi di multimateriale, circa un quintale di ferraccia: questo, e molto altro, è quello che l’Associazione Guide Turistiche di Lucca ha raccolto nella mattinata di oggi, sabato 26 febbraio, tra Campo Balilla e Porta Santa Maria.

L’iniziativa, dal titolo “Ripuliamo Lucca”, ha chiamato a raccolta circa sedici volontari, tra cui due giovanissimi: con il materiale fornito da Sistema Ambiente, il gruppo ecologico ha passato in rassegna anche Porta Sant’Anna e Porta San Donato, raccogliendo ogni genere di rifiuto abbandonato.

«Abbiamo organizzato questa mattinata - commenta l’AGT di Lucca - come evento collaterale alla Giornata internazionale della guida turistica. Amiamo la nostra città, amiamo raccontarla e amiamo vedere gli sguardi di meraviglia e stupore sui volti dei turisti quando scoprono le bellezze nascoste di Lucca. Ci è sembrato naturale prenderci cura del nostro territorio anche con questo gesto, simbolico ma sicuramente potente».

Oltre al vetro, al multimateriale e al ferro, sono stati raccolti un sacco di carta, quattro sacchi di materiale non riciclabile, pentole di varie dimensioni, 2 vasi da notte, 1 fornello a gas e molto altro.

Tutti i rifiuti sono poi stati prelevati dagli operatori di Sistema Ambiente. L’azienda, che ha fornito i materiali necessari alla mattinata di pulizia, coglie l’occasione per ringraziare di cuore l’Associazione Guide Turistiche per l’impegno e per il gesto di grande amore verso il territorio.

Per segnalare rifiuti abbandonati è possibile inviare un messaggio a Sistema Ambiente tramite la pagina Facebook e il profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca; inviare un messaggio su WhatsApp al numero 333.612.6757; utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.