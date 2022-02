Anche Certaldo manifesta contro l'invasione dell'Ucraina. Si chiamerà Uniti per la Pace il presidio cittadino a fianco del popolo ucraino previsto per domani, lunedì 28 febbraio, in piazza Boccaccio a Certaldo. L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Certaldo in collaborazione con le associazioni locali.