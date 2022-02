Abc Castelfiorentino, il vivaio continua a vincere: solo una sconfitta per l'Under 17

Di seguito gli ultimi risultati dei giovani dell'Abc Castelfiorentino.

Under 13 Silver

Due su due per il gruppo Under 13 che nei due impegni fiorentini a distanza ravvcinata ha prima battuto il Baloncesto al PalaBetti (91-44) e poi espugnato il campo del Dlf (45-58). Sfida a senso unico quella contro il Baloncesto, amministrata dal primo all’ultimo minuto con ampio margine, come testimonia il punteggio finale. Più combattuto, invece, il match contro il Dlf, sebbene i gialloblu siano comunque stati sempre ampiamente in controllo, subendo soltanto sul finale la rimonta fiorentina, costretta però a fermarsi sul -13.

Prossimo impegno domenica alle ore 15.30 in trasferta sul campo della Laurenziana.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 91-44

Parziali: 21-9, 22-11, 28-11, 20-13

Tabellino: Matteuzzi, Matteini, Ippolito, Consiglio, Bufalini, Barnini, Fedeli, Chesi, Poggesi, Zampacavallo, Costantini, Simoncini. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Dlf Firenze – Abc Castelfiorentino 45-58

Parziali: 10-21, 7-15, 7-10, 21-12

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Ippolito, Consiglio, Bufalini, Barnini, Fedeli, Costantini, Chesi, Di Vilio, Zampacavallo. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 14 Elite

Prosegue a vele spiegate la cavalcata dell’Under 14 al comando della classifica del proprio girone, con i gialloblu che si sono imposti al PalaBetti sull’Olimpia Legnaia per 77-51 mantenendosi ancora imbattuti. Gara subito saldamente incanalata dalla truppa castellana che ha chiuso il primo quarto sul 26-8 ed ha allargato la forbice nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 49-21. Un divario che, nella ripresa, i gialloblu hanno amministrato senza grossi patemi salvo concedere qualcosa di più nel finale, quando ormai però i giochi erano fatti.

Prossimo impegno domenica 6 marzo alle ore 11.15 nel derby esterno contro il Biancorosso Empoli.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 77-51

Parziali: 26-8, 23-13, 20-14, 8-16

Tabellino: Crisafi 1, Agbegninou 10, Bianchi 4, Baldi 6, Zecchi 17, Bonora 5, Ciulli 2, Bini 3, Pieri, Marzi, Bufalini 9, Borghesi 20. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 15 Eccellenza

Anche l’Under 15 difende saldamente la testa del proprio girone battendo a domicilio l’Union Prato per 47-56. Dopo un avvio difficile, con i padroni di casa che si sono portati sul 10-2, il contro break gialloblu è valso la parità alla prima sirena (15-15), preludio all’allungo castellano che nella seconda frazione, grazie ad una maggiore intensità difensiva, ha mandato le squadre all’intervallo sul 24-36. Nella ripresa, però, qualche palla persa e una difesa troppo soft hanno consetito a Prato di riavvicinarsi toccando il -1 sul 42-43, momento di svolta in cui i gialloblu hanno nuovamente alzato il ritrmo e ripreso in mano il controllo.

Prossimo impegno sabato 5 marzo alle ore 16.30 quando al PalaBetti arriverà Reggello.

Union Prato – Abc Castelfiorentino 47-56

Parziali: 15-15, 9-21, 13-8, 10-12

Tabellino: Ticciati 22, Zecchi 2, Carzoli, Grassi, Bufalini 1, Filomeno 8, Vallerani 4, Niccolini, casadei 2, Leti 10, Marchetti, Borghesi 7. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Under 17 Femminile

Come da pronostico impegno proibitivo per le ragazze dell’Under 17 che sul campo del Firenze Academy, seconda della classe, si sono arrese per 108-29. Al di là dei meriti e della superiorità fisica e tecnica delle padrone di casa, gran parte delle difficoltà gialloblu sono derivate dalle rotazioni ridotte, con sole otto giocatrici a referto. Ne è così emersa una gara subito indirizzata dalle fiorentine, che hanno preso il largo nella prima frazione (27-10 al 10′) per poi allungare a dismisura.

Prossimo impegno domenica 6 marzo alle ore 11.30 al PalaBetti contro il Baloncesto.

Firenze Academy – Basket Castelfiorentino 108-29

Parziali: 27-10, 21-10, 30-3, 30-6

Tabellino: Dani 12, Costa 2, Cappelli 8, Risoli 2, D’Ambrosio 4, Ibrahimi 1, Mugnaini, Sanesi. All. Iserani. Ass. Banchelli.

