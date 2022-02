Aggressione in piena notte a Capalle: nei guai due minorenni

Due minorenni hanno picchiato alcuni ragazzi a Capalle (Campi Bisenzio) in piena notte. Nei pressi della villa Montalvo verso le 4.30 di domenica 27 febbraio sono intervenuti i carabinieri per un'aggressione a danno di tre 21enni. Un cittadino ha visto i tre con delle lesioni e ha chiamato le forze dell'ordine. I militari hanno ricostruito quanto avvenuto e rintracciato gli autori del pestaggio. In base a una prima ricostruzione i due aggressori avrebbero agito senza alcun motivo: usando anche un tirapugni, avrebbero colpito i 21enni anche alla testa e uno degli aggredito ha avuto 40 giorni di prognosi per una frattura alla mano. I due autori erano un 16enne e un 14enne. Il primo è stato arrestato ed è stato adottato il provvedimento di accompagnamento presso il centro di prima accoglienza minorile di Firenze; il secondo è stato denunciato e affidato ai genitori.